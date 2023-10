Grosses comme un pépin de pomme, les punaises de lit se nourrissent surtout de sang humain. Elles se retrouvent la plupart du temps dans les matelas. La France assiste ces dernières années à la prolifération de ces insectes. Malgré le désarroi du plus grand nombre, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé appelle au calme.

Pas de panique…

Mardi 3 octobre 2023, les punaises de lit font partie des sujets abordés par le ministre de la Santé, lors de son passage sur France Inter. Aurélien Rousseau a surtout exhorté les Français à ne pas céder à la « panique générale ». Une manière pour lui de couper l’herbe sous les pieds de certains prestataires peu scrupuleux : ils auraient tendance à abuser, en présentant une facture pouvant friser les 3 000 euros. Le ministre a d’ailleurs profité de l’occasion, pour suggérer au gouvernement l’adoption de mesures visant à réguler les tarifs des prestations antiparasitaires. Dans la foulée, il a rappelé l’existence de quelque 480 professionnels agréés dans l’Hexagone.

Comment expliquer l’inquiétude des Français ?

Face à la prolifération des punaises de lit, l’inquiétude des Français est plus que légitime. En effet, le HuffPost rapporte que, chez France Inter, le ministre de la Santé lui-même a rétorqué : « Quand vous avez des punaises de lit, c’est l’enfer ». Un certain nombre de responsables politiques n’hésitent d’ailleurs pas à parler d’« un fléau ». Qui plus est, des punaises de lit auraient été détectés dans divers lieux publics, dont des cinémas, le métro parisien et même dans le hall d’accueil de l’aéroport de Roissy.