Le conflit israélo-palestinien a été accompagné par de nombreux actes antisémites du vendredi 13 au dimanche 15 octobre en France, selon Le Figaro, d’informations policières. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déjà recensé plus d’une centaine d’incidents, avec de nouvelles données attendues lundi.

Menaces

À Paris, un individu a été interpellé pour vol, rébellion, et a proféré des propos antisémites lors de son arrestation pour vol à l’étalage dans le 10e arrondissement. Le même jour, dans le 15e arrondissement de Paris, un individu recherché pour une peine de huit mois de prison a été arrêté et a proféré des menaces hostiles envers la police, notamment envers la mission Palestine.

À Boulogne-Billancourt, un homme sous l’influence de l’alcool a été arrêté pour avoir fait l’apologie d’un acte de terrorisme et proféré des menaces antisémites dans un parc, exprimant des propos haineux. À Levallois-Perret, deux individus ont été interpellés pour insultes antisémites, menaces de mort, et dégradations de biens privés en réunion, après avoir proféré des insultes et menacé une personne de confession juive.

À Charenton-le-Pont, une commerçante juive a porté plainte pour des menaces de mort reçues sur les réseaux sociaux, ayant exprimé son soutien à la communauté juive. À Bondy, une femme juive a signalé des menaces reçues par SMS, incluant des références religieuses et des menaces de décapitation envers les non-musulmans. À Nice, un individu en situation irrégulière et déjà connu des autorités a été placé en garde à vue après avoir crié des slogans religieux.

Des bombes ?

Vendredi, le château de Versailles a été évacué suite à une alerte reçue via le site moncommissariat.fr. L’alerte faisait état de 900 kilos d’explosifs supposés être cachés à l’intérieur du monument en soutien à la Palestine au nom du Djihad Islamique. Les services de déminage et du RAID ont mené une inspection minutieuse avec des chiens détecteurs d’explosifs pour écarter tout danger.

Le samedi, une inscription menaçante a été découverte à Villepinte, comportant des messages favorables à la Palestine et au Hamas avec une mention BOOM. Cette inscription a été retrouvée sur une porte de toilettes, entraînant la mise en place d’un périmètre de sécurité qui a ensuite été levé.

Le même jour, un internaute se faisant passer pour le "porte-parole du Hamas en France" a déclaré avoir caché des bombes au Stade de France. Il a ensuite rectifié ses propos, indiquant que les explosifs étaient en réalité au commissariat de Calais.

D’autres actes antisémites ont également été signalés à Champigny-sur-Marne, Fresnes, Montigny-le-Bretonneux, Ploufragan, et Chevilly-Larue, notamment des inscriptions haineuses, des croix gammées et des menaces proférées envers la communauté juive, ainsi qu’une tentative d’effraction à une synagogue à Chevilly-Larue.

