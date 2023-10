NICOLAS MESSYASZ/SIPA

L’attaque terroriste d’Arras, survenu le vendredi 13 octobre, amène les responsables politiques français à avancer une réponse forte et immédiate. Sur le plateau de Télématin sur France 2, ce lundi 16 octobre, Yaël Braun-Pivet en appelle notamment à voter la loi immigration, le plus rapidement possible.