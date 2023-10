Ce sondage sur l’élection présidentielle 2027 a été réalisé en ligne du 1er au 4 septembre. Marine Le Pen caracole en tête, Edouard Philippe est le mieux placé dans la majorité.

Marine Le Pen recueille 30 à 33%

Une enquête sur la présidentielle 2027 en France a été réalisée selon la méthode des quotas. Il a été effectué auprès d’un échantillon de 2 525 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2 148 personnes inscrites sur les listes électorales.

Les résultats, parus mercredi 13 septembre, ont montré que Marine Le Pen arrive en tête au premier tour, quel que soit le candidat macroniste. En effet, la cheffe RN a recueilli 30 à 33% d’intentions de vote et a devancé Edouard Philippe, deuxième avec 22%. Jean-Luc Mélenchon (16 à 17%) et Bruno Le Maire sont arrivés au troisième rang (16%), suivis par Gérald Darmanin (14% d’intentions de vote). Gabriel Attal, Elisabeth Borne et Jean Castex se trouvent derrière eux avec respectivement 12%, 11% et 9%.

Edouard Philippe en tête

Parmi les électeurs d’Emmanuel Macron au premier tour de 2022, Edouard Philippe caracole en tête des intentions de vote avec 64%.

Bruno Le Maire (51%) et Gérald Darmanin (45%) occupent les deuxième et troisième places. Gabriel Attal (42%) a devancé Elisabeth Borne (39%) et Jean Castex (30%). En cas de candidature de François Bayrou, 25% de ces électeurs voteraient pour lui, et 23% d’entre eux ont l’intention de voter pour Bernard Cazeneuve.

> A lire aussi : La crédibilité politique de Marine Le Pen renforcée, d’après une enquête