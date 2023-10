Trois sénateurs RN vont occuper les sièges du Palais du Luxembourg après les élections de dimanche.

Une percée significative pour le RN

Dans une vidéo diffusée lundi soir sur ses plateformes de médias sociaux, le président du Rassemblement national (RN) a salué le "vote salutaire" et le "choix libre du renouveau" de milliers d’électeurs qui ont permis au RN de remporter trois sièges après les élections sénatoriales. Joshua Hochart dans le Nord, Christopher Szczurek dans le Pas-de-Calais et Aymeric Durox en Seine-et-Marne sont les trois nouveaux sénateurs RN. Cette percée est significative pour le RN, qui n’avait plus de représentants au Sénat depuis le départ de David Rachline en 2017. Jordan Bardella, âgé de 28 ans, voit cette victoire comme une étape importante dans la construction d’une "majorité présidentielle nationale" en vue des élections de 2027.

L’appel de Jordan Bardella

Le RN considère ces élections comme un enjeu majeur pour se renforcer depuis les législatives de juin 2022. Étant donné que le corps électoral des sénatoriales est composé principalement d’élus municipaux, le RN avait des attentes modestes. Cependant, le parti a réussi à obtenir environ 5000 voix, principalement en provenance de zones rurales et d’élus étiquetés "divers-droite", selon les informations de l’hebdomadaire Le Point. Jordan Bardella a alors appelé les élus qui ont voté pour le RN à rejoindre le parti et à contribuer à la construction de l’avenir politique après la présidence de Macron. "À ces grands électeurs, maires, élus de toux les territoires : je vous appelle, au-delà de ce vote salutaire, à nous rejoindre pour construire avec nous l’après-Macron", a-t-il lancé. Il a également salué leur choix en faveur de la proximité et des idées.

Avec 23 eurodéputés, 88 députés, et donc de trois nouveaux parlementaires, le parti nationaliste "continue de grandir » et « progresse de manière inédite dans certains départements", estime Jordan Bardella.

