L’année dernière, les députés de la NUPES ont refusé de jouer avec les parlementaires RN lors du match de football de l’Assemblée nationale. Cette année, ils ont changé d’avis.

En 2022, les élus de la Nupes n’ont pas voulu participer au match de foot de la Chambre basse.

Les élus LFI acceptent finalement de jouer avec le RN

Ce 27 septembre, les députés de La France Insoumise ont finalement joué au foot avec un parlementaire issu des rangs du Rassemblement National. La rencontre s’est effectuée au stade Émile Anthoine. Lors de ce traditionnel match, les équipes sont composées par les différents courants politiques de l’Assemblée nationale. Les députés ont disputé le match en faveur de l’association e-Enfance, qui combat le cyberharcèlement des mineurs.

En parallèle, Élisabeth Borne était en train de proposer le plan de lutte contre le harcèlement scolaire. « C’est un hasard très bien réalisé », estime le député et footballeur du jour, élu sous l’étiquette des Républicains (LR) Pierre-Henri Dumont. L’élu LR a tenu à souligner que « la date du match était fixée depuis quatre mois ».

Des stars du foot et des humoristes dans l’équipe

Les députés footballeurs ont défié des anciennes stars du ballon rond comme Christian Karembeu, Robert Pirès et Sidney Govo. Les rappeurs Roméo Elvis et Jok’air ont été présents sur le terrain. Les humoristes comme Paul de Saint Sernin, Redouane Bougheraba et Paul Mirabel, n’étaient pas en reste, un vrai casting 5 étoiles.

Les élus ont été battus par les stars (5-3) cette saison, mais ils sont arrivés à réunir 14 000 euros auprès des sociétés.

Alexandre Sabatou était le seul représentant des RN sur le terrain, trois de moins qu’en 2022. Les députés insoumis avaient décliné l’invitation à cette période, refusant la « prétendue “normalisation” » du parti. Les socialistes ont imité leur démarche, tout comme deux autres députés Renaissance, Benjamin Haddad et Marc Ferracci.

Pourquoi ce revirement de situation ?

Selon les élus de gauche, c’est parce que le RN est sous représenté en nombre.

.« On doit être six, sept de La France insoumise, un seul du RN. Je trouve que c’est plutôt eux qui sont marginalisés », a déclaré Éric Coquerel sur BFMTV. Alexandre Sabatou, qui était déjà là en 2022, a critiqué le boycott de ses nouveaux coéquipiers : « La Nupes, et LFI en particulier, essaie toujours de faire parler d’eux, même sur des sujets aussi anodins qu’un match de foot. ».

L’élu de l’Oise estime qu « il n’y a eu aucun problème » entre les joueurs . « On faisait équipe commune, on se faisait des passes. » assure-t-il.

Certains élus ne sont pas trop à l’aise avec ça à l’instar de Pieyre-Alexandre Anglade. Le député Renaissance, n’y est pas allé lors de la précédente rencontre.

« Ça me gênait et ça m’embêtait. C’est encore le cas aujourd’hui mais en même temps, on vient là pour défendre une cause » confesse-t-il à BFMTV.

Pierre-Henri Dumont, élu LR trouve qu’il n’y a « aucun sujet ». Le député déplore le fait "que ça prenne des proportions aussi idiotes" .