Emmanuel Macron s’est rendu en Corse du mercredi 27 au vendredi 29 septembre. Lors de son discours à Ajaccio, le Président a ouvert la voie à une possible autonomie de l’île, après des mois de discussions entre les élus locaux et le ministre de l’Intérieur. "Ayons l’audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République... Ce ne sera pas une autonomie contre l’État, ni une autonomie sans l’État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République", a-t-il dit, rapporte Franceinfo.

Ce discours du chef de l’État a suscité diverses réactions, y compris celle de Marion Maréchal. Cette dernière s’est exprimée sur le sujet dimanche, dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, M6. La tête de liste "Reconquête" aux élections européennes accuse Emmanuel Macron de favoriser ce qu’elle considère comme "l’islamisation" de la France.

Elle a d’abord commencé par exprimer son soutien à la préservation de l’identité corse et a souhaité la même démarche pour l’ensemble des Français. Marion Maréchal a cependant évoqué une incohérence. Emmanuel Macron a affirmé, selon ses dires, qu’"il n’y a pas de culture française, en disant que ce qu’il faut défendre, c’est le modèle multiculturel".

Marion Maréchal a aussi critiqué le Président en l’accusant d’être "passif, voire complice de l’islamisation de notre pays". Elle souhaite que M. Macron étende sa préoccupation à toutes les régions françaises, et "donne aux Français les moyens de défendre leur identité" qu’elle estime actuellement "menacée".



