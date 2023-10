Lundi 18 septembre, Marine Le Pen a affirmé être "la candidate naturelle de son camp" pour l’élection présidentielle de 2027, lors d’une interview diffusée sur TF1.

Interrogée lors du journal télévisé du soir sur ses intentions pour 2027 et sur la possibilité de laisser la place à un nouveau président du Rassemblement national, Marine Le Pen a répondu sans équivoque : "A priori non, pour l’instant, tant que je n’en ai pas décidé autrement". Cette déclaration marque une nette évolution par rapport à ses déclarations antérieures, où elle utilisait une formulation plus ambiguë en privé, se définissant comme "candidate tant qu’elle n’avait pas décidé de ne pas l’être".

La clarification de Marine Le Pen concernant sa candidature à la présidentielle de 2027 s’inscrit dans une série de développements récents. Lors des universités d’été du Rassemblement national, elle a été interrogée sur la rumeur selon laquelle elle nommerait Jordan Bardella, le jeune président de son parti, Premier ministre en cas de victoire en 2027. Bien qu’au départ ni elle ni Bardella n’aient démenti cette rumeur, elle a finalement exprimé son soutien à Bardella en déclarant : "Oui, Jordan Bardella ferait un très bon Premier ministre," dans une interview diffusée sur France 5.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui nourrit des ambitions pour la prochaine présidentielle, a récemment évoqué une possible victoire de Marine Le Pen comme "assez probable" Bien que Marine Le Pen ait été battue au second tour par Emmanuel Macron lors des deux précédentes élections présidentielles, son score en 2022 (41,5%) a marqué une nette progression par rapport à 2017 (33,9%). Il est important de noter qu’Emmanuel Macron ne peut pas se présenter pour un troisième mandat présidentiel.