Selon une nouvelle enquête d’opinion Ifop-Fiducial, le jeune président du Rassemblent National se classe en tête pour les Européennes.

Les résultats de ce nouveau sondage, publié par Le Figaro, vont donner le sourire à l’équipe de Marine Le Pen.

Jordan Bardella rafle tout, la droite à la ramasse

Et pour cause, Jordan Bardella rassemblerait 28% des intentions de vote pour les prochaines élections européennes, une grande première pour le parti. Cette enquête, réalisée par Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud-Radio, révèle que le jeune leader du Rassemblement National dépasserait de 8 points son grand rival macroniste Stéphane Séjourné. Le candidat de Renaissance récolte 20% seulement.

A droite, Jordan Bardella règne en maître. Le membre des Républicains, François-Xavier Bellamy est à la traîne avec 8 %. La liste menée par Marion Maréchal Le Pen sous l’étiquette de Reconquête ! ne fait pas mieux avec 6%. La jeune politicienne jouissait d’une grande notoriété lorsqu’elle était encore dans le parti familial. Après sa pause et depuis son changement de camp, la petite fille de Jean-Marie Le Pen peine à revenir sur l’échiquier politique. Le parti d’Eric Zemmour a essuyé des échecs cuisants lors des dernières élections.

La gauche éparpillée, un duel RN-Renaissance se prépare

A gauche, c’est la décadence, aucune liste des partis n’arrive à atteindre les 11%. La NUPES n’est plus à l’ordre du jour, les voix se répartissent à travers les différents camps : Parti socialiste, Écologie les Verts et la France Insoumise. Le directeur général de l’IFOP, a expliqué au Figaro la raison de cette débandade : « La gauche désunie est à un niveau faiblissime. Elle n’apparaît pas en situation de troubler le duel entre le RN et Renaissance ».

À huit mois des législatives européennes, un combat entre le candidat centriste et celui de l’extrême droite se profile. Les partis légendaires de gauche et de droite semblent avoir été exclus du jeu.