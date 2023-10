L’ambiguïté de La France Insoumise envers le Hamas suscite l’indignation d’une grande partie de la classe politique. Certains politiciens de droite réclament désormais la dissolution du parti dont le chef de file est Jean-Luc Mélenchon.

"…justifier l’injustifiable…"

Un sénateur du parti Les Républicains, Stéphane Le Rudulier, originaire des Bouches-du-Rhône, a adressé une lettre à la Première ministre Élisabeth Borne, exprimant sa demande de dissolution de La France Insoumise, relate Europe 1. Ce parti est actuellement confronté à une crise à la suite de l’attaque du Hamas en Israël le samedi 7 octobre. Le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon, dont Mathilde Panot est une figure importante à l’Assemblée nationale, maintient son refus de qualifier le Hamas de ’terroriste’. "On est face à une nouvelle affaire Dreyfus et les anti-Dreyfusard sont les Insoumis", estime M. Le Rudulier.

La lettre du sénateur, s’étalant sur deux pages, vise principalement LFI, mais elle englobe également le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) de Philippe Poutou, ainsi que le mouvement antisioniste Les Indigènes de la République, souligne le média source cité plus haut. "Quand on essaie de justifier l’injustifiable, les exactions et que le Hamas est un groupe terroriste, je pense que l’on ne fait plus partie de l’arc républicain", juge-t-il.

Réévaluer l’arc républicain

Selon Stéphane Le Rudulier, leur dissolution est tout à fait envisageable moyennant une volonté politique. Il souligne que le président de la République, avec le ministre de l’Intérieur, peut saisir le conseil des ministres, une démarche déjà entreprise par le passé. Il rappelle que des associations et des partis politiques peuvent être dissous s’ils sont considérés comme étant en dehors de la sphère républicaine.

Le sénateur invite Matignon à soutenir sa proposition de loi visant à criminaliser l’antisionisme, afin de réévaluer l’arc républicain à la lumière des événements récents.

