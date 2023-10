Ces derniers mois, l’Assemblée nationale a été le théâtre de situations agitées. La présidente Renaissance, Yaël Braun-Pivet, a annoncé qu’elle ne tolèrerait pas ce "bazar".

Des situations tendues

La réforme des retraites et l’utilisation multiple de l’article 49.3 ont provoqué de nombreuses situations agitées ces derniers mois au sein de l’Assemblée nationale.

Invitée dans l’émission Questions Politiques sur France Info, la présidente Yaël Braun-Pivet s’est exprimée sur ce sujet, rapporte BFMTV. "Les Français m’en parlent matin, midi et soir quand je suis dans la rue", a-t-elle affirmé dimanche 1er octobre.

L’intransigeance de Yaël Braun-Pivet

Selon la présidente de cette institution, elle en a parlé avec l’ensemble des présidents de groupes lors de la première conférence, pour leur dire qu’ils ne peuvent pas repartir une année de plus avec ce chahut. "Parce qu’il choquait nos concitoyens et dégradait l’institution", a-t-elle noté.

Depuis le début de sa mandature, Yaël Braun-Pivet estime "intransigeante sur les injures, les invectives et le bazar". "On dit que je suis celle qui a le plus sanctionné et je continuerai", a-t-elle lancé.

Elle a prévenu qu’elle ne laissera plus rien passer, car tout le monde dit que ce n’est ni possible ni tenable.

D’après ses statistiques, elle a affirmé que 90% des sanctions qu’elle a prises concernaient le groupe parlementaire de La France insoumise.

