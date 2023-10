Ce jeudi 21 septembre peu avant 2 h du matin, le projet de loi pour le plein emploi a été adopté en commission des affaires sociales, suscitant des tensions à l’Assemblée nationale. Le processus d’examen du texte a été vivement par des députés des partis politiques Nupes, LR et Liot. D’après nos confrères de BFMTV, certains ont même quitté la commission.

L’élu insoumis Hadrien Cloue a exprimé son mécontentement dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. "Il est 0 h 40 et l’ensemble des oppositions démocratiques ont quitté la commission des affaires sociales. Les conditions d’examen sont inacceptables", a-t-il déclaré. Sa collègue écologiste, Marie-Charlotte Garin, a ajouté qu’il fallait terminer l’examen du texte tard dans la nuit, "ce qui voulait dire étudier les parties qui concernent la petite enfance et le handicap à 2 h ou 3 h". Le député LR, Philippe Juvin, a aussi exprimé ses inquiétudes quant à cette approche en commission, soulignant que découvrir des sujets aussi importants à 2 h du matin n’était "pas raisonnable".

#FranceTravail

La macronie décide d’examiner le texte... en pleine nuit ! Comme par hasard, ce sont les personnes en situation de handicap qu’on examine à 3h du mat’.

La #NUPES, LIOT, LR : on se lève et on se casse. Le travail parlementaire, c’est sérieux. pic.twitter.com/aPxIbXQORG

— Hadrien Clouet (@HadrienClouet) September 20, 2023