Le PDG de la filiale française de la société de téléphonie Huawei a été placé en garde à vue après des accusations de violence conjugale formulées par son épouse. Selon les informations de RTL, sa femme s’est rendue au commissariat le mercredi 4 octobre et a déclaré aux autorités qu’il avait essayé de l’étrangler.

Shi Weiliang

Mercredi 4 octobre à 3h00 du matin (heure française), une femme âgée de 52 ans s’est présentée au commissariat de Saint-Germain-en-Laye pour porter plainte contre son compagnon. Elle a raconté aux policiers qu’elle avait été agressée physiquement, avec des coups au visage et des poignets saisis, avant que son partenaire ne la maîtrise en s’asseyant sur elle et en tentant de l’étrangler.

L’individu qu’elle accuse est Shi Weiliang, le président de la branche française de la société chinoise de téléphonie Huawei, selon plusieurs sources concordantes citées par RTL. De plus, la femme du dirigeant a également mentionné des actes de violence passés.

> À lire aussi : Canada : le géant chinois Huawei banni du réseau 5G

Un alcoolique violent

Lors de son entretien avec les policiers, la plaignante a décrit un homme sujet à l’alcoolisme et enclin à la violence. Elle exprime également ses préoccupations concernant leur fils âgé de 14 ans, resté au domicile familial dans les Yvelines en compagnie de son père.

Le patron de 39 ans a été appréhendé à son domicile et soumis à une garde à vue, comme l’a confirmé la procureure de Versailles au média source cité plus haut. Jeudi soir, il était toujours en garde à vue, et une décision quant à d’éventuelles charges à son encontre devrait être prise ce vendredi. Par ailleurs, l’adolescent a été réuni avec sa mère.

> Voir plus de faits divers en France sur LINFO.re