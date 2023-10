Une jeune femme âgée de 27 ans est actuellement dans le coma suite à un incident survenu samedi dernier aux alentours de midi, dans le quartier Saouzelong de Toulouse. Les premiers détails de l’enquête indiquent qu’un désaccord concernant le paiement de la course aurait été à l’origine des faits, au cours duquel elle a été traînée par le véhicule d’un chauffeur de VTC.

Elle n’avait pas d’argent, il a pris son téléphone

La situation a pris une tournure dramatique à la fin de la course, lors du règlement, selon les premiers éléments de l’enquête. La jeune femme a signalé qu’elle n’avait pas de sous sur elle. Face à cette impasse, le chauffeur a pris son téléphone et a commencé à s’éloigner. La cliente s’est agrippée à la portière du véhicule, mais le chauffeur a continué de rouler, augmentant progressivement sa vitesse, constatant que la jeune femme ne lâchait pas prise. Malheureusement, elle a fini par perdre prise et a chuté violemment, heurtant le sol. Cette chute a entraîné une fracture de la mâchoire et des blessures à la colonne vertébrale.

Selon les témoignages…

Des témoins de l’incident ont rapidement alerté les services d’urgence, qui ont transféré la jeune femme dans un hôpital de Toulouse alors que son pronostic vital était en jeu. Actuellement, elle se trouve dans un état de coma. De son côté, le chauffeur a été appréhendé sur les lieux par les forces de police et placé en garde à vue.

Pour l’instant, la jeune femme n’a pas encore été en mesure de donner sa version des faits, mais les premiers témoignages et les images de vidéosurveillance semblent concorder avec les dires du chauffeur, rapporte France Bleu.

