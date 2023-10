Un ’paysan-guérisseur’ reconnu en Auvergne pour ses talents de rebouteux comparaît devant la cour criminelle départementale de Riom (Puy-de-Dôme) le mercredi 4 octobre. L’homme, âgé de 72 ans, est accusé de trois viols et neuf agressions sexuelles contre ses patients, prétendument au nom de la thérapie.

Fellation

Pendant de nombreuses années, Michel Boudon, un retraité agricole âgé de 72 ans, a apporté des soins à des centaines de personnes. Il est devenu célèbre grâce à une série de reportages télévisés, à la réalisation d’un court-métrage et à la publication d’une biographie par un écrivain local. Cette biographie décrit le septuagénaire comme un homme de la montagne, habile dresseur de bœufs et guérisseur reconnu. Cet individu, qui résidait dans la ferme héritée de ses parents à Saint-Jean-des-Ollières (Puy-de-Dôme) jusqu’à son arrestation, partage dans une vidéo toujours accessible sur YouTube qu’il a pris conscience de son "don" à l’âge de 42 ans.

Cependant, en 2020, à la suite d’une consultation, un jeune homme âgé de 23 ans à l’époque a rapporté qu’une activité sexuelle orale avait été pratiquée par le guérisseur qu’il avait consulté après avoir subi un grave accident de la route. Lors de son interrogatoire par les gendarmes, la victime a spécifié que cela s’est produit dans la cuisine de l’agresseur pendant la consultation.

> À lire aussi : Puy-de-Dôme : un chien errant mord deux enfants de 10 ans

Il admet, et se justifie

Suite à une commission rogatoire, les enquêteurs interrogent d’autres victimes, dont les plaintes avaient été précédemment classées sans suite. Le paysan est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer ses activités de magnétiseur ou de rebouteux. En 2021, de nouvelles victimes se manifestent, l’accusant d’avoir continué ses consultations et réitéré les actes sexuels. Michel Boudon a été placé en détention en attendant son procès. Les victimes, souvent jeunes et vulnérables en raison de la maladie, du handicap ou de l’âge, ont été choquées et incapables de réagir lors des consultations pour divers maux, rapportent les médias nationaux comme Le Figaro.

L’accusé a admis les faits lors de ses auditions, justifiant ses actions comme visant à apaiser ou soulager. Son avocat souligne la nécessité de peser le bien qu’il a fait à de nombreuses personnes par rapport aux accusations. Il fait face à 20 ans de réclusion pour trois viols et neuf agressions sexuelles.

> Voir plus de faits divers en France sur LINFO.re