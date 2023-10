SYSPEO/SIPA

Un homme a été découvert sans vie dans une résidence abandonnée à Corcelles-en-Beaujolais, située en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon des informations recueillies par Le Figaro auprès d’une source proche de l’affaire, cette découverte a eu lieu le jeudi 12 octobre, et il est possible que le corps soit celui de l’acteur Marwan Berreni.

Plus d’informations à suivre.