La disparition de Marwan Berreni demeure mystérieuse et inquiétante, poussant ses proches à lancer un cri du cœur dans l’espoir de le retrouver.

Une disparition mystérieuse

Le comédien Marwan Berreni, célèbre pour son rôle dans la série à succès Plus Belle la Vie, a disparu le 4 août dernier. Depuis cette date, son téléphone ne répond plus, ne laissant aucune trace de son emplacement. Aucune activité n’a été relevée sur ses comptes bancaires, renforçant l’inquiétude de sa famille.

L’accident de voiture qui a précédé sa disparition a eu lieu le 3 août, impliquant une Mercedes et une piétonne de 37 ans, Sandra L., grièvement blessée. Deux jours plus tard, le véhicule a été retrouvé abandonné avec des documents au nom de Marwan Berreni. L’acteur reste introuvable malgré les investigations en cours.

Un appel à l’aide

Morts d’inquiétude, Mourad et Martine Berreni, les parents de Marwan, ont décidé de lancer un appel poignant à travers une lettre ouverte, suppliant leur fils de revenir. "Marwan, si tu penses que tu as besoin d’aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te fait ressentir tristesse et désespoir ; pour que tout aille mieux demain", ont-ils écrit.

Ils l’encouragent à surmonter ses tourments et à croire en lui, lui rappelant combien il est aimé et apprécié. "Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi ! Pop et Mam", ont-ils ajouté.

Source : Le Figaro