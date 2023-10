Mercredi 11 octobre, l’enquête visant le célèbre youtubeur Norman Thavaud, concernant des allégations de viol et de corruption de mineurs, a été officiellement abandonnée. Selon des informations provenant d’une source proche du dossier et confirmées par le parquet de Paris, il a été conclu que les infractions n’étaient pas suffisamment établies. Précédemment, sept jeunes femmes avaient déposé des plaintes à son encontre.

L’enquête ciblant le youtubeur Norman Thavaud pour des allégations de viol et de corruption de mineurs a été officiellement close, car les infractions en question n’ont pas pu être suffisamment établies. Cette décision a été confirmée par une source proche du dossier et par le parquet de Paris, relayée par le service police-justice de TF1-LCI. "Les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté", a souligné le parquet. "Il apparaît ainsi que les consentements n’ont pas été trompés, et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte".

Âge non spécifié

La décision d’écarter l’accusation de corruption de mineurs repose sur le fait que, lors des premiers contacts, l’âge des jeunes filles n’a jamais été spécifié, et il n’y avait aucune indication, que ce soit en termes d’apparence physique ou de discours, laissant supposer que l’accusé avait une attirance particulière pour les mineurs ou pour des corps présentant des caractéristiques juvéniles.

Interrogés par Le Parisien, les avocats représentant plusieurs parties civiles ont affirmé "prendre acte du classement sans suite". Ils ont ajouté : "nous continuons de considérer que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Norman Thavaud sont caractérisés. Nous nous réservons le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile".

