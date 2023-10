L’agression s’est produite dans le quartier de l’avenue Jean-Médecin à Nice (Alpes-Maritimes), dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 septembre. L’auteur présumé des faits a été interpellé et placé en détention provisoire.

"De nombreux coups au niveau de la tête"

Une femme de 53 ans a été agressée dans le centre de Nice, rue d’Italie, à proximité de l’avenue Jean-Médecin, au cours de la nuit de lundi à mardi. La quinquagénaire a été jetée au sol. Elle a été ensuite frappée de manière extrêmement violente. D’après le procureur de la ville, l’individu lui aurait même "porté de nombreux coups au niveau de la tête".

Le suspect arrêté peu après l’agression

Après les faits, l’agresseur a pris la fuite, laissant la victime pour morte. Inconsciente, cette dernière a été prise en charge par les secours et emmenée dans un état critique à l’hôpital. Le suspect a été localisé par le Centre de Supervision Urbain, qui centralise toutes les vidéoprotections de la commune. Peu de temps après, il a été arrêté. Il s’agit d’un jeune homme âgé de 24 ans et de nationalité étrangère, selon les médias.

La brigade criminelle de la sûreté départementale chargée de l’enquête

Les raisons de cet acte de violence restent pour le moment floues, d’autant plus qu’aucun lien n’a été établi entre l’agresseur et la victime. Une enquête pour "tentative d’homicide" a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale. "Les investigations ne permettent pour l’heure... d’envisager le mobile de ce passage à l’acte d’une particulière violence", selon le parquet de Nice.



