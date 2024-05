Dans la nuit du lundi à mardi 16 avril, les pompiers ont fait face à l’incendie d’un bâtiment, d’une surface de 2 500 m2 abritant 21 logements et 8 commerces.

Plusieurs pompiers mobilisés

Un bâtiment de 2 500 m2 a été en proie aux flammes dans la nuit du lundi à mardi à Montbonnot-Saint-Martin, en Isère, relate France 3 Régions.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 3 heures du matin. A leur arrivée sur les lieux, ils ont fait face à un violent incendie dans cet immeuble abritant 21 logements et 8 commerces.

Un important dispositif a été mobilisé avec 118 pompiers munis de 10 lances à eau, dont trois sur une échelle aérienne.

Le feu a été circonscrit à 8 heures du matin, mais 80 soldats du feu sont restés sur place pour effectuer des opérations de surveillance et pour intervenir rapidement en cas d’éventuelles reprises de feu à cause du vent.

Dégâts matériels, cinq personnes blessées

D’importants dégâts matériels ont été constatés avec 20 logements détruits et 8 commerces très endommagés. Par ailleurs, 5 personnes qui ont inhalé des fumées ont été déclarées en urgence relative.

Le maire de la ville Dominique Bonnet a réagi en disant que cet incendie touche un des cœurs de MontBonnot-Saint-Martin, puisque la place Robert-Schuman a été ouverte en 2009. "Il y a une quinzaine de commerces qui fonctionnent très bien donc il faut absolument que cette place revive le plus vite possible", a-t-il souligné. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie.

