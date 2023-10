A cause des loyers impayés, une mère de famille et ses trois enfants sont expulsés de leur logement dans les Hauts-de-Seine. La vidéo de cette scène poignante a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Plus de 31 000 euros d’impayés

Une mère de famille a été expulsée de son logement avec une fille de 11 ans et deux garçons de 13 et 9 ans atteints de troubles autistiques à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Elle n’a pas pu payer les loyers d’une valeur de 31 900 euros, relate La Dépêche sur le récit du journal Le Parisien. Ainsi, la préfecture a validé l’expulsion qui a été prononcée fin juillet avec autorisation de recours à la force publique.

Une scène poignante

Mercredi 4 octobre, la mère de famille est revenue chercher les derniers effets personnels laissés dans l’appartement avec ces enfants. Une vidéo montrant cette scène poignante a été relayée par le compte "Alertes Infos" sur le réseau social X. Sur la séquence d’images suscitant une vague d’émotion, on peut voir un petit garçon qui sanglote à genoux, consolé par sa mère au milieu de sacs d’affaires.

"C’est inadmissible"

Une habitante du quartier a indiqué que depuis cette expulsion, la petite famille se trouve dans la rue ou a dû dormir dans des hôtels miteux de la région. "Ils ont dormi à la rue. Là, ils sont dans un hôtel miteux de Massy alors que les enfants sont scolarisés à Courbevoie où ils sont aussi suivis au centre médico-psychopédagogique. C’est inadmissible", a-t-elle lancé.

Selon ses dires, cette mère de famille ne serait pas responsable de cette situation, puisque l’appartement est au nom de son mari, et ce dernier a arrêté de payer le loyer et a abandonné le domicile il y a un peu moins d’un an.

En instance de divorce, la jeune femme a par ailleurs déposé plainte il y a quatre mois pour violences volontaires. "Au lieu de l’aider, on l’enfonce", a renchéri cette voisine.

Cagnotte, proposition d’hébergement…

La vidéo relayée sur les réseaux sociaux a suscité l’émotion et une vague d’indignation. Pour soutenir la famille, un voisin et un ami ont ouvert une cagnotte en ligne qui a déjà permis de récolter près de 45 000 euros.

Une élue a interpellé le maire de Courbevoie sur ce sujet. Contacté par Le Parisien, l’élu LR de la commune, Jacques Kossowski, a précisé avoir sollicité les services de la préfecture. Cette dernière a assuré que la situation des enfants lui était inconnue avant de reconnaître la nécessité d’un "devoir d’humanité malgré une décision de justice".

Selon Auféminin, la préfecture a annoncé qu’une "proposition d’hébergement a été faite à la famille que la maman aurait accueillie favorablement". Par ailleurs, elle sera reçue lundi 9 octobre par une assistante sociale du département.

