La semaine passée, les services de douane de l’aéroport Félix Eboué, en Guyane, ont intercepté une cargaison de 303 kg de cocaïne. Dans le cadre de cette affaire, trois jeunes individus ont été mis en examen et incarcérés en Martinique.

Dans la journée du vendredi 12 avril, les autorités douanières de l’aéroport Félix Eboué en Guyane ont découvert une importante quantité de cocaïne (303 kg). À la suite de cette saisie, le parquet de Fort-de-France a annoncé que trois individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire en Martinique.

Enquête sous la responsabilité de l’Office antistupéfiants de Guyane

Une enquête a été lancée et confiée à l’Office antistupéfiants de Guyane, relevant de l’autorité de la Juridiction interrégionale spécialisée basée à Fort-de-France. La procureure de la République Clarisse Taron a souligné mercredi après-midi que la décision de transférer l’affaire à cette juridiction a été motivée par plusieurs facteurs, notamment la quantité considérable de stupéfiants saisie, le profil des suspects et un voyage précédent suspect.

Deux Français et un Dominicain

Les jeunes arrêtés, âgés de 22, 27 et 29 ans, sont deux citoyens français et un ressortissant de la République dominicaine. L’un d’entre eux a déjà été condamné deux fois pour des infractions liées aux stupéfiants. Ils font aujourd’hui face à des accusations d’importation de stupéfiants en bande organisée et d’association de malfaiteurs. Les accusés réfutent ces allégations, bien que des preuves matérielles les lient à cette expédition, selon Mme Taron.