Le village de Combres (Eure-et-Loir) a été le théâtre d’un double meurtre dans la soirée du mardi 9 avril. Deux retraités ont été poignardés à mort par leur voisin de 18 ans.

Aucune trace d’effraction

Les gendarmes de la brigade de La Loupe, village avoisinant de Combres (Eure-et-Loir) ont été alertés sur la présence de deux corps inanimés dans un jardin mercredi 10 avril en fin d’après-midi. A leur arrivée, ils ont retrouvé les dépouilles d’un couple de retraités.

Le parquet de Chartres a confirmé ce terrible drame dans un communiqué, rapporte Le Figaro. Selon les forces de l’ordre, la grille du jardin a été ouverte, mais la porte de l’habitation a été fermée, et elles n’ont remarqué aucune trace de fouille ou d’effraction. "Les gendarmes établissent aussi que la tonte de la pelouse était en cours au moment des faits, la tondeuse ayant été retrouvée contre une haie et à l’arrêt à environ cinq mètres du corps du mari", a-t-il renchéri.

Des plaies aux jugulaires et à la carotide

"Une enquête criminelle flagrante" a été ouverte et confiée à la brigade des recherches de la compagnie de Nogent-le-Rotrou et la Section de recherches d’Orléans. Pour les autorités, il s’agit d’un double meurtre, car les deux victimes présentaient "un visage tuméfié et enfoncé ainsi que de nombreuses plaies causées par une arme blanche, notamment au cou".

Selon le parquet, les autopsies des corps réalisées vendredi ont permis de déterminer que l’origine du décès "réside dans les plaies à l’arme blanche aux jugulaires et à la carotide".

Des traces de sang sur ses vêtements

Durant leurs investigations, les forces de l’ordre ont appris que le fils des voisins, âgé de 18 ans, est sorti en courant mardi en fin d’après-midi. Entre 18h et 19h, sa mère aurait entendu une voix d’homme dire "arrête, arrête", couverte par des bruits de tondeuse.

L’adolescent serait rentré quelques minutes plus tard, nettoyant son pantalon et ses chaussures. Les gendarmes ont découvert des traces de sang sur ses habits qui étaient en train de sécher.

Très en colère à cause d’une nourriture

Interpellé, le jeune homme a été placé en garde à vue jeudi. Durant son interrogatoire, il a reconnu avoir tué les retraités en expliquant s’être disputé avec son père pour une divergence de nourriture. Il a dit avoir été très en colère et en passant devant le domicile des voisins, "il s’en est d’abord pris au monsieur puis à la dame qui sortait de chez elle (...) avec un couteau de type couteau à huître".

Selon le parquet, cette arme blanche a été retrouvée par les enquêteurs sur les indications de l’adolescent. Ce dernier sera déféré samedi devant le parquet de Chartes. Une information judiciaire sera ouverte pour "homicides volontaires précédés, accompagnés ou suivis d’un autre crime".

