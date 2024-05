Ces faits ont eu lieu dans l’après-midi du jeudi 18 avril près d’une école à Souffelweyersheim (Bas-Rhin). Un suspect de 30 ans a été interpellé.

Elles sont sorties de l’hôpital

La chaîne France Info relate un drame se déroulant à Souffelweyersheim (Bas-Rhin) jeudi peu avant 14 heures. Deux fillettes âgées de 7 et 11 ans ont été agressées près d’une école et d’un square. Dans un premier temps, la préfecture a annoncé que les "deux élèves étaient en urgence relative".

La procureure de la République de Strasbourg Yolande Renzi a expliqué que les deux petites victimes présentent "des blessures physiques légères" et elles sont sorties de l’hôpital.

Blessées au cou et à la nuque

Dans un communiqué, la magistrate a précisé qu’un homme "porteur de ce qui pourrait être un couteau" s’en est pris à la fillette de 11 ans et l’a blessée au cou durant l’entrée des élèves à l’école Dannenberger. Selon ses dires, une personne de l’établissement a par la suite donné l’alerte. L’homme s’est enfui avant d’agresser la fillette de 7 ans alors que sa mère l’a ramené à l’école. Cette dernière a été légèrement blessée à la nuque.

Des fragilités psychiatriques

Alertés, les gendarmes de la brigade de Mundolsheim ont arrêté le suspect, un jeune homme, né en 1994, est "sans antécédents judiciaires". D’après les premiers éléments communiqués par le parquet, le trentenaire présente "des fragilités psychiatriques". Cette entité a signifié qu’aucun élément ne permet de rattacher ces agressions à un acte terroriste.

A ce stade, les motivations du suspect restent inconnues. La procureure a affirmé qu’il a mis en avant son état de santé mentale dans ses premières déclarations.

