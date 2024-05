Cette attaque au couteau a eu lieu à Bordeaux mercredi 10 avril vers 20 heures. L’agresseur a été tué par des policiers.

La piste terroriste totalement écartée

Les quais de la Garonne à Bordeaux a été le théâtre d’un terrible drame mercredi 10 avril, relate Europe 1. Peu avant 20 heures, une attaque au couteau a eu lieu près du Miroir d’eau faisant un mort et un blessé. Un homme soupçonné d’être l’auteur de cette agression a été tué par des policiers au moment où il a tenté de s’enfuir.

Auprès de la presse française, une source policière a toutefois précisé que "la piste terroriste semble désormais totalement écartée". Selon elle, "le point de départ serait un différend lié à la consommation d’alcool des deux victimes de coups de couteau".

Aucun propos islamiste

Cette même source a souligné que la personne décédée est âgée d’une trentaine d’années, celle blessée d’une vingtaine d’années. A noter que les victimes sont de nationalité algérienne. Des témoins ont également évoqué une bagarre qui a viré au drame. "Il n’y a pas eu a priori de propos islamistes tenus par l’auteur", a indiqué une source proche de l’enquête. A ce stade, l’identité de l’assaillant reste inconnue.

Des vidéos sur les réseaux sociaux

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme se pencher vers le bas comme pour donner des coups de couteau. Sur une autre séquence d’images, on voit un policier mettre en joue avec un fusil-mitrailleur un homme qui s’effondre et dévale quelques marches avant de glisser au sol. "On n’aurait jamais imaginé cela, il était 19h30, il faisait jour", ont témoigné deux étudiantes en droit au micro d’Europe 1.

L’hypothèse d’une rixe privilégiée

Après avoir eu connaissance de ces faits, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, la procureure de la République, Frédérique Porterie, et le préfet de région Etienne Guyot se sont rendus sur les lieux.

Sur le réseau social X, l’élu écologiste et le préfet ont simplement déclaré que "l’enquête judiciaire est en cours". L’hypothèse d’une rixe est privilégiée par les policiers.

