Une réunion a été organisée avec les syndicats enseignants après l’attaque au couteau dans un lycée à Arras vendredi 13 octobre. Gabriel Attal a annoncé un moment d’union dans les écoles lundi.

Un jour de deuil pour nous tous

Dominique Bernard, professeur de français dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais) a perdu la vie durant l’attaque au couteau vendredi.

Quelques heures après ce meurtre, le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, s’est exprimé à l’issue d’une réunion avec les syndicats enseignants. "Ce 13 octobre est un jour de deuil pour nous tous, les Français", a-t-il déploré, rapporte RTL.

Hommage au professeur Dominique Bernard

Gabriel Attal a également déclaré depuis son ministère qu’un moment d’union et de recueillement aura lieu partout en France lundi 16 octobre en hommage à ce professeur tué lors de cette attaque au couteau. A noter que cette journée sera aussi marquée par le troisième anniversaire de la mort de Samuel Paty. Ce dernier a été assassiné par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) le 16 octobre 2020.

Le ministre a par ailleurs déploré un "drame effroyable et a dénoncé une attaque barbare". Il a aussi annoncé la mise en place un "dispositif d’écoute pour le personnel de l’Education nationale, ainsi qu’une cellule académique de soutien". Une cellule de soutien sera activée dans chaque académie du territoire.

Renforcement de la sécurité

Selon le ministre, la sécurité sera renforcée dans tous les établissements scolaires. "Tous les samedis, environ 500 établissements scolaires seront ouverts et feront l’objet d’une surveillance renforcée", a fait savoir Gabriel Attal. Il a aussi mentionné la décision de déployer plus de 1 000 personnels de prévention et de sécurité du ministère dans les écoles. "Il s’agit des équipes mobiles de sécurité rattachées au rectorat, assurant que l’école ne se laissera pas terroriser", a-t-il renchéri.

