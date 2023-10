Cette agression "particulièrement violente" a été capturée par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement.

Deux élèves ont été violemment agressés dans la cour du lycée Joseph Storck à Guebwiller, en Alsace, mercredi. Les jeunes hommes, âgés de 18 et 19 ans, ont été pris à partie par un groupe de personnes, subissant des coups de poing, des coups de pied, et même des coups de trottinette. Comme l’a indiqué le parquet de Colmar, l’agression, particulièrement violente, a été enregistrée par les caméras de vidéosurveillance de l’établissement.

Suite à un appel de témoins à la gendarmerie, six individus extérieurs au lycée ont été rapidement interpellés, rapporte Le Parisien. Parmi eux, quatre sont des mineurs, dont les plus jeunes ont 14 et 15 ans, tandis que les deux autres sont de jeunes majeurs. Tous seront jugés pour violences aggravées en raison de trois circonstances : "en réunion, avec une arme -la trottinette-", et le lieu où les faits ont eu lieu, à savoir un établissement scolaire.

Les victimes, malheureusement, ont subi des blessures nécessitant un arrêt de travail de un à deux jours. Parmi les personnes arrêtées, les deux plus jeunes ont été placées sous contrôle judiciaire par le juge des enfants. L’un est soupçonné d’avoir orchestré les violences et l’autre d’avoir porté les coups avec la trottinette. Quant aux autres individus mineurs, ils seront convoqués ultérieurement. Les jeunes majeurs seront jugés dans le cadre d’une reconnaissance préalable de culpabilité.