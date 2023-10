Au lever du jour, l’île se trouve coupée en deux ; avec des nuages accompagnés d’averses des Hauts de Saint-Denis au Sud-Sauvage en passant par Takamaka et le massif du Volcan, alors qu’ailleurs le soleil domine.

Cependant la masse d’air s’assèche également peu à peu sur ces régions, en commençant par le littoral du Nord-Est. Seule la route des laves peine à se dégager. Les traditionnels nuages de pente s’invitent ensuite, mais n’arrivent pas à gagner l’intégralité des cirques et les sommets. Ils déversent quelques gouttes anecdotiques de façon privilégiée sur les Hauts de Saint-Paul et de Saint-Leu.

L’alizé demeure véloce et accélère sur le littoral Sud et Nord. On attend l’après-midi, 65 à 75 km/h en rafales entre Saint-Joseph et Saint-Pierre, et 50 à 60 km/h entre Champ-Borne et la Grande-Chaloupe. Les pointes comprises entre 40 et 50 km/h se maintiennent sur les sommets et les plaines.

La mer est agitée, mais forte au vent au large du Sud-Sauvage. Une houle d’alizé oscillant entre 1 mètre 50 et 2 mètres déferle sur les côtes s’étendant de la Pointe de la Table à Saint-André.

Peu d’évolution concernant le mercure, avec des températures maximales évoluant entre 25 et 28°C sur le littoral, voire localement 29°C, entre 21 et 24°C dans les cirques, et de 14 à 16°C au Maïdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le dimanche 24/09/23 :

Marée basse : 03:02 et 15:42

Marée haute : 10:07 et 21:41