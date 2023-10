Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous Votre vidéo n'est malheureusement pas disponible en dehors de la Réunion.Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous ici

Manifestation des AESH ce matin devant le Rectorat de la Réunion. Un appel de la FNEC Fédération Nationale de l’Enseignement de la culture et de la formation professionnelle. Les accompagnants des élèves en situation de handicape réclament un statut et de meilleures conditions de travail. Milite contre l’acte 2 de l’école inclusive, on écoute Mauricia Daubigney, Aesch, Unsa éducation et Élodie K- Bidi, représentante des AESH au Snalc Réunion. Elles sont interrogées par Oriane Cohen.