Un congrès organisé est organisé ce vendredi avec les acteurs du monde médical de La Réunion et de l’hexagone. Au coeur des discussions : l’IVG. L’interruption volontaire de Grossesse est en hausse en 2022 +3,1% à La Réunion, hausse contenue par rapport à d’autres régions ultramarines et à l’hexagone qui affiche une augmentation record. Plus de 55% des IVG à La Réunion sont pratiquées hors structure hospitalière. Des interruptions via la prise en charge des médecins libéraux. On écoute Christel Mathurin Bornat, infirmière, Docteur Nathalie Trignol-Viguier, et le Docteur Éric Bertrand. Ils sont au micro de Thomas Fontaine.