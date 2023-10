Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous Votre vidéo n'est malheureusement pas disponible en dehors de la Réunion.Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous ici

Au tribunal correctionnel de Saint-Pierre ce mardi 3 octobre, le directeur du Casino du Sud est jugé et poursuivi pour harcèlements et agressions sexuelles par personnes ayant autorité. Trois employées victimes présumées entre 2019 et 2023. Me Alain Antoine, avocat de l’une des victimes était en direct dans le 12h30 d’Antenne Réunion.