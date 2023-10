Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous Votre vidéo n'est malheureusement pas disponible en dehors de la Réunion.Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous ici

Nous vous la dévoilons en exclusivité dans ce 12h30 sur Antenne Réunion. Une étude Ipsos- Stratco Run 2023 sur l’impact de l’inflation sur le consommateur réunionnais révèle l’augmentation de dépenses sur plusieurs postes. 44 % pour les transports et carburants, 41% sur les fruits et légumes frais, et 37 % sur les pâtes, riz et grains. Un reportage d’Emmy Lebreton Annélard.