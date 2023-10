Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous Votre vidéo n'est malheureusement pas disponible en dehors de la Réunion.Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous ici

Triste nouvelle ce lundi 9 octobre. Claudine Tarby, membre du groupe PatJaune est décédé à l’âge de 62 ans. Chanteuse et percussionniste, elle a succombé à une longue maladie. Claudine a joué un rôle essentiel dans la scène musicale et a apporté sa créativité et son talent exceptionnels à la musique pendant de nombreuses années. Un reportage d’Agathe Blidstein.