De nouvelles règles pour les trottinettes afin d’éviter le flou juridique. En vigueur depuis le 31 aout, deux nouvelles mesures principalement : l’âge minimum pour conduire une trottinette électrique, qui passe de 12 à 14 ans et des amendes plus élevées. Les précisions et les réactions avec Michael Robert.