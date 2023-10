Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous Votre vidéo n'est malheureusement pas disponible en dehors de la Réunion.Vous êtes à la Réunion ? Contactez-nous ici

RDV ce mercredi pour un nouveau numéro de 52 Minutes Actu. Une immersion exceptionnelle aux côtés des patients, de leurs proches, et de l’ensemble du personnel soignant et médical pour voir la face cachée des urgences. L’occasion de découvrir la PASS, la permanence d’accès au soin de santé, n dispositif mis en place dans nos CHU. L’objectif : permettre aux personnes les plus précaires, sans mutuelle ni couverture sociale d’avoir accès aux soins. Explications dans ce reportage de Maëlys Erissy, Lucas David et Theo Delaquilla.