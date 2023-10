Samedi 9 septembre, Coco Gauff s’est offert son premier titre du Grand Chelem. L’Américaine a battu Aryna Sabalenka en 2 h 06 de jeu à domicile, en finale de l’US Open (2-6, 6-3, 6-2). Étouffée par la Biélorusse dans la première manche, elle a puisé dans ses ressources mentales et physiques pour renverser la tendance et remporter les deux sets suivants. Elle a aussi profité d’une adversaire beaucoup trop irrégulière.

Après avoir perdu la finale de Roland-Garros face à Iga Swiatek en 2022, Coco Gauff n’a pas raté l’occasion d’inscrire son nom au palmarès des tournois du Grand Chelem. À 19 ans, elle devient la plus jeune Américaine à remporter un tournoi majeur depuis Serena Williams en 1999. Sa compatriote avait alors 17 ans lorsqu’elle a savouré le premier de ses six victoires à l’US Open.

"Cela signifie tellement pour moi", a confié Coco Gauff après le match. L’ex-président américain Barack Obama l’a félicitée. "Félicitations à la championne de l’US Open,... Nous ne pouvons pas être plus fiers de toi... et nous savons que le meilleur est encore à venir", a-t-il écrit sur X. Lundi, l’Américaine sera 3e mondiale au classement WTA. Malgré sa défaite, Sabalenka sera tout de même numéro 1 mondiale.



Congratulations to US Open champion, @CocoGauff ! We couldn’t be prouder of you on and off the court - and we know the best is yet to come.

— Barack Obama (@BarackObama) September 9, 2023