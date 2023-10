En tant qu’admirateur de rugby, Didier Deschamps évite de faire des comparaisons entre Antoine Dupont et Zinédine Zidane. Toutefois, il exprime des éloges considérables envers le capitaine du XV de France.

Zizou/Dupont

L’un a arboré le maillot numéro 10, tandis que l’autre porte fièrement le numéro 9. Zinédine Zidane et Antoine Dupont partagent la capacité à enchanter les fans dans leurs disciplines respectives. Le football pour Zizou, qui a pris sa retraite depuis son fameux coup de tête sur l’Italien Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006, et le rugby pour le capitaine du XV de France, âgé de 26 ans et toujours actif.

Malgré la différence de générations, ces deux vedettes sont fréquemment sujettes à des comparaisons. Certains considèrent le demi de mêlée du Stade Toulousain comme l’équivalent de Zinédine Zidane dans le monde du rugby. Néanmoins, Didier Deschamps, qui a été coéquipier de Zizou, préfère éviter de faire un parallèle direct entre le champion du monde de foot 1998 et le jeune rugbyman.

> À lire aussi : Rugby : des protège-dents connectés pour détecter les commotions cérébrales

Pas fan des comparaisons

"Je ne suis déjà pas fan des comparaisons dans le même sport. Je vais encore moins m’y hasarder ici", appuie Didier Deschamps ce dimanche 15 octobre dans une interview parue dans Le Parisien. Bien que ’D.D’ choisisse de ne pas se prononcer sur les comparaisons, il exprime néanmoins une grande admiration pour celui qui fait son retour dans l’équipe nationale ce dimanche soir pour affronter l’Afrique du Sud en quart de finale du Mondial du ballon ovale, malgré sa fracture maxillo-zygomatique.

"Comme Zizou, Antoine Dupont est le créateur, le génie, un garçon hors-norme", explique le sélectionneur des Bleus, dans des propos relayés par RMCSports.Bfmtv. "Fabien Galthié (le coach du XV de France) m’a dit de lui : ’C’est mon meilleur défenseur’, avec le plus gros pourcentage de placages. En ça aussi, c’est incomparable avec le foot", conclut le technicien basque.

> Toute l’actualité sportive sur LINFO.re