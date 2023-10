Antoine Dupont s’est blessé après la rencontre contre la Namibie. La star des Bleus a dû subir une opération. Il a pris son compte officiel pour rassurer le public.

Un vrai battant, victime d’une blessure à la mâchoire pendant le match contre les Namibiens, Antoine Dupont ne compte pas se laisser abattre.

Le message que le joueur a posté sur son compte Facebook est sans équivoque : "Touché mais pas coulé. Show must go on"... Hâte de retrouver le groupe". Malgré l’écrasante victoire contre la Namibie, les supporters de l’Équipe de France n’étaient pas sereins après le match. Et pour cause, Antoine Dupont s’est retrouvé avec une fracture de la mâchoire. L’inquiétude est montée concernant son état.

Finalement, le joueur du stade Toulousain est parti à Toulouse pour effectuer plusieurs examens. Il a été opéré dans la nuit du vendredi 22 septembre. Le capitaine des Bleus va prendre des jours de repos après son passage sur le billard. Le staff du XV de France n’a pas encore communiqué sur la date d’un éventuel retour du demi mêlée dans le groupe. Les rugbymans français retourneront sur le terrain, le 06 octobre prochain, pour leur dernier match des poules. Le XV de France va affronter l’Italie. Quand à Antoine Dupont, il a tenu aussi à remercier les supporters dans sa publication pour leurs messages de soutien