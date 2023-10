Cette chanson de Vincent Boubel, dit Clayvin, est sortie une semaine avant le début de la Coupe du monde de rugby en France. "Objectif Champions" cartonne sur les réseaux sociaux.

Plus de 70 000 vues

Depuis le début du Mondial de rugby, la chanson "Objectif Champions" a séduit les internautes au point de devenir l’hymne du XV de France. Ce tube a été écrit et interprété par Vincent Boubel, dit Clayvin, originaire de Seine-et-Marne.

Dimanche 27 août, l’artiste de 30 ans se trouvait à Paris pour voir jouer l’équipe de France de rugby, mais surtout pour tourner le clip avec ses amis, rapporte Le Parisien. Ils se sont déplacés dans plusieurs lieux tels les Champs-Elysées, l’esplanade du Trocadéro ou encore l’enceinte dionysienne pour réaliser la vidéo, qui a dépassé jusqu’ici les 70 000 vues sur YouTube.

Ressortir le côté fête et passion

"Objectif Champions" est sorti quelques jours avant le début de la compétition internationale. Selon Clayvin, l’idée est venue trois semaines avant la Coupe du monde. Ils voulaient ressortir le côté "fête et passion" et ont mis toutes les ambitions sur ce sport. "Je fais de la musique et les copains jouent au rugby à Mitry. On fait cela entre nous tout en prenant du plaisir. Ils ont créé Pic’s Magister, une boîte spécialisée dans la vidéo. On a allié tout ce qu’on sait faire", a-t-il expliqué.

Plusieurs noms évoqués

Outre Clayvin, trois personnes ont participé à ce projet musical : deux pour la production vidéo et un ingénieur son qui a trouvé l’instrumental en l’espace de huit heures. Cet ancien élève du conservatoire de Mitry-Mory a écrit lui-même les paroles pour encourager à sa manière les Bleus.

Plusieurs personnalités sont mentionnées dans cette chanson : la famille Ntamack, Isabelle Ithurburu, Dupont, Mbappé, Thomas Ramos ou même Emmanuel Macron. Il a enchaîné les citations et met l’accent sur l’esprit de rugby tout en souhaitant de "rechercher l’ambiance avec tout le monde".