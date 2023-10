Les membres de l’équipe de rugby française auraient reçu une récompense de 200 000 euros chacun en cas de victoire en Coupe du Monde. Éliminés, ils devront se partager une somme globale en fonction de leur temps de jeu.

Qui auront le plus d’argent ?

Outre la grande déception sur le plan sportif, les joueurs de l’équipe de rugby française doivent faire face à une perte financière considérable suite à leur élimination de la Coupe du Monde 2023. Les Tricolores, qui ont été éliminés en quarts de finale par l’Afrique du Sud dimanche 15 octobre (28-29), ne recevront aucune prime financière individuelle. Le Figaro rappelle que les joueurs du XV de France aurait touché une prime de 200 000 euros chacun en cas de victoire en Coupe du Monde, avec une somme légèrement moindre en cas de défaite en finale.

Cependant, il convient de noter qu’aucune prime de performance n’a été établie en cas d’élimination avant la finale. Les 33 hommes de Fabien Galthié recevront des primes pour leur participation aux feuilles de match, en plus d’une enveloppe globale de 1,1 million € à répartir. Le montant individuel dépendra du temps de jeu de chaque joueur sur le terrain, indique Rugbyrama. Les ailiers Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, ayant participé intégralement à 4 des 5 matches, recevront les montants les plus élevés.

7,7 millions €

Sous la précédente direction de la Fédération française de rugby (FFR), dirigée par Bernard Laporte et Serge Simon, une promesse de 300 000 € par joueur en cas de victoire en Coupe du Monde avait été énoncée. Cependant, la nouvelle direction de la FFR avait négocié un accord avec les joueurs un mois avant le début du tournoi, réduisant ce montant à 200 000 euros par joueur. Cela représentait toujours un total considérable de 7,7 millions €.

