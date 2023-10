Johan Deysel, qui a été responsable de la faute sur Antoine Dupont le soir du jeudi 21 septembre lors du match entre la France et la Namibie (96-0), est confronté à du cyberharcèlement depuis la fin de la rencontre.

Le "boucher"

Alors que l’état d’Antoine Dupont, 26 ans, suscite de l’inquiétude au sein du XV de France en raison de sa blessure lors du match contre la Namibie (96-0), le capitaine de l’équipe adverse, responsable du geste sur le demi de mêlée français, fait l’objet de nombreuses attaques et insultes. Johan Deysel, 31 ans, est la cible de critiques virulentes sur les réseaux sociaux depuis la fin du match et la blessure de la pépite française.

Comme le relève Le Figaro, les commentaires en ligne sur Johan Deysel vont de l’accusation de "boucher" à celle de "piètre joueur de rugby", en passant par des critiques sur sa "mentalité de perdant" et son jeu "déloyal"... Ce sont parmi les remarques moins insultantes qui fusent à son encontre.

"Merci de rester intelligents…"

En réaction à la multiplication des insultes, dont certaines dépassent largement les limites pour un match de rugby, la Fédération française a publié un message appelant à la sérénité et à la retenue. "Merci de rester intelligents et respectueux et de cesser de diffuser vos messages de haine. Ce n’est pas ça, le rugby. Tout notre soutien, Johan", a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, lorsqu’on lui a posé des questions sur le geste de son joueur dans les coulisses du Vélodrome jeudi, le sélectionneur namibien a tenu à soutenir son capitaine. "Ce n’est pas intentionnel, c’est arrivé très vite. Dupont n’est pas très grand. Johan n’est pas un joueur méchant, il n’est pas habitué à prendre des cartons, c’est un très bon défenseur", a expliqué le technicien.

