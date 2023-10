Antoine Dupont, capitaine de l’équipe de France de rugby, a effectué un retour rapide dans l’équipe ce week-end, à peine dix jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour une fracture maxillo-zygomatique. Cependant, il devra patienter un peu plus avant de pouvoir revenir sur la pelouse.

"Tout se passe normalement…"

Sans surprise, le joueur du Stade Toulousain ne participera pas au match de ce vendredi 6 octobre contre l’Italie, qui se déroulera au Groupama Stadium à Lyon. Cependant, son rétablissement progresse favorablement, avec un retour à l’entraînement qui suscite de l’optimisme. "Il a intégré le groupe ce week-end : dimanche, il était à l’entraînement avec la partie médicale. On est rapidement passé à des exercices de course. Tout se passe normalement avec Antoine", a révélé le manager santé du XV de France Bruno Boussagol, mardi 3 octobre.

Antoine Dupont a récemment subi des évaluations neurologiques pour évaluer les conséquences de sa collision avec le capitaine namibien, Johan Deysel. Heureusement, ces tests n’ont révélé aucune séquelle, ce qui représente une bonne nouvelle pour son processus de retour à la compétition.

Sera là ou pas ?

Cependant, sa participation à un éventuel quart de finale demeure incertaine. Plusieurs étapes restent à franchir, et tout dépendra en grande partie de sa consultation prévue lundi prochain avec son chirurgien, rapporte notamment CNews. "Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l’avis du chirurgien pour voir ce qu’on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale", a dit Bruno Boussagol. "Tant qu’on n’a pas l’avis médical, il ne pourra pas reprendre le rugby. S’il y a le feu vert et le prérequis, il y aura une reprise progressive", a-t-il aussi précisé.

Il reste également à évaluer sa réaction et sa capacité à supporter les contacts physiques.

