Fabien Galthié présentera une équipe remaniée pour la rencontre contre l’Uruguay. Le coach a effectué douze remplacements, les cadres ne seront pas alignés.

Après la victoire éclatante contre les Néo-zélandais, les Bleus reviendront sur le terrain, ce jeudi. Le succès contre les All Blacks leur a permis de débrousailleur leur chemin pour les quarts de finale de ce Mondial de Rugby.

Les titulaires seront remis au repos

Avant de passer à cette étape, les rugbymens français devront successivement défier trois nations : l’Uruguay, Namibie et l’Italie pour garder sa première place dans le groupe A. Ce 13 septembre, les hommes de Fabien Galthié se retrouveront face aux "Teros". La composition du XV de France sera bien différente de celle qui a triomphé contre la Nouvelle-Zélande. Le staff des Bleus a "fait tourner" l’équipe. Douze joueurs ont été changés. William Servat, entraîneur des avants, a tenu à faire quelques précisions sur ces remplacements. « Plus que la volonté de reposer les cadres, c’est celle de construire une équipe, de faire en sorte qu’elle soit la plus performante possible pour les matches à venir », souligne-t-il.

Tous les joueurs inclus pour la Coupe du Monde

Cameron Woki du Racing 92 et le centre Yoram Moefana du UBB et l’ailier Gabin Villière (Toulon) resteront titulaires. Anthony Jelonch signera son grand retour lors de cette rencontre.

La première ligne connaîtra une refonte avec la présence sur le terrain des piliers : Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri et Pierre Bourgarit

Côté remplaçants, Baptiste Chalureau, qui se retrouve au centre d’une polémique, a été retenu pour ce match à Lille. Jonathan Danty blessé lors du match contre les All Blacks, ne participera pas à la rencontre contre les Sud-Américains.

« On a construit quelque chose sur un équilibre, avec la volonté d’inclure tous nos joueurs. Quand on voit la qualité de la préparation physique et celle de l’investissement humain de tous, on a essayé simplement de faire en sorte que tout le monde puisse participer », a fait remarquer William Servat.