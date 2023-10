Une bagarre a eu lieu pendant le quart de finale de la coupe du monde de rugby opposant l’Angleterre aux Fidji. Des supporters anglais ont été évacués du stade Vélodrome de Marseille.

Lors du quart de finale de la coupe du monde de rugby, l’Angleterre a remporté la victoire face aux Fidji (30-24) au stade Vélodrome à Marseille dimanche 15 octobre.

Le journal Ouest France relate qu’en marge de ce match très disputé, une bagarre entre une dizaine de supporters anglais s’est éclatée dans les tribunes.

Le compte anglais The Good, The Bad & The Rugby a publié une vidéo sur le réseau social X. Cette séquence d’images intitulée "Bataille de Waterloo, deuxième partie" fait référence aux costumes de soldats portés par les supporters. Sur cette scène "peu recommandable", l’un d’entre eux a même été jeté quelques rangs plus bas par un autre spectateur. La sécurité du stade a évacué les bagarreurs hors des tribunes.