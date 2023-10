Le duel entre le pays de Galles et les Fidji dans le cadre de la première journée de la Coupe du monde de rugby a été un match spectaculaire et à rebondissements. La formation galloise a réussi à s’imposer face à une redoutable équipe fidjienne avec un score final de 32-26.

Les Gallois ouvrent le score dès la 7e minute et prennent l’avantage

Le Pays de Galles et les Fidji se sont affrontés à Bordeaux pour clôturer la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde de rugby. Les deux équipes ont livré un match riche en intensité et en rebondissements. Dès le coup d’envoi, l’équipe dirigée par Warren Gatland a pris l’avantage en ouvrant le score avec un essai dès la 7e minute. Les Fidjiens ont réagi rapidement en se démarquant grâce à deux essais inscrits par Waisea Nayacalevu (13’) et Lekima Tagitagivalu (17’).

Un match spectaculaire

L’équipe galloise n’a pas cédé pour autant. Ils ont marqué un essai collectif, conclu par George North, reprenant ainsi l’avantage. Après la pause, deux essais supplémentaires, signés Louis Rees-Zammit (48’) et Elliot Dee (66’), ont permis au XV du Poireau de creuser l’écart. Les Fidjiens ont multiplié leurs attaques, mais ne sont pas parvenus à les concrétiser. Ils ont franchi la ligne à trois reprises, mais leurs actions n’ont pas été validées par l’arbitre.

Les Fidjiens se sont accrochés jusqu’au dernier moment

Les "Flying Fijians" ont gardé espoir après deux essais de Josua Tuisova (73’) et Mesake Doge (78’) dans les dix dernières minutes. Le ballon a cependant échappé à Semi Radradra sur la dernière action, les empêchant de renverser le match. L’équipe de Simone Raiwalu s’est accrochée jusqu’au bout pour tenter de rattraper un écart de 18 points dans les dernières minutes. Malgré leur détermination, la défense galloise a tenu bon. Le Pays de Galles s’est imposé sur le score de 32-26. Les Fidjiens, quant à eux, ont obtenu deux points grâce à un double bonus défensif et offensif.