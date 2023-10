Si d’habitude Hervé Renard parle de foot, cette fois-ci, il s’est exprimé sur le Mondial de rugby 2023. Le sélectionneur des Bleues vise le titre pour le XV de France.

La Coupe du monde de rugby bat son plein, les Bleus ont enchaîné deux victoires de suite contre les All Blacks et les Uruguayens. Le XV de France bénéficie du soutien populaire vu que le tournoi se déroule sur le sol français.

Hervé Renard supporter du XV de France

Les spectateurs sont au rendez-vous, comme bon nombre ses compatriotes, Hervé Renard regarde les matchs et supporte les rugbymans français. " Il n’y a pas beaucoup de Français qui ne suivent pas " reconnaît le nouveau sélectionneur de l’Équipe nationale féminine de foot. "J’ai toujours suivi le rugby et je trouve cette Coupe du monde formidable. J’ai vu un match somptueux en ouverture. " constate l’ancien entraîneur de la sélection marocaine. Durant la conférence de presse, Hervé Renard a fait un parallèle entre sa fonction avec celle de Fabien Galthié. "Quand on voit 12 changements et une victoire après, je me dis qu’on ne fait pas le même métier" avoue le coach avec une touche d’humour. L’ancien entraîneur du LOSC faisait référence au match poussif des Bleus contre l’Uruguay (27-12). Le XV de France a arraché la victoire sans dominer.

La France championne du monde, pronostic du sélectionneur

Hervé Renard attribue plusieurs côtés positifs à l’"ovalie". " Il y a des choses à apprendre (du rugby), estime-le sélectionneur . "L’attitude des arbitres, leur façon de dialoguer, la façon dont les joueurs acceptent la décision… ".

Pour la suite de l’aventure, Renard aspire à un sacre mondial pour Fabien Galthié et ses joueurs. "Je pense qu’ils le seront " conclut le coach des Bleues.