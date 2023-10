Le XV de France se prépare à affronter l’Italie ce vendredi pour le dernier match des phases de poules. Louis Bielle-Biarey, d’origine réunionnaise, est l’un des joueurs de l’équipe de France. À tout juste 20 ans, il est le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une coupe du monde ce qui impressionne ses co-équipiers, à l’instar de l’ouvreur Matthieu Jalibert.

Matthieu Jalibert, son partenaire en équipe de France et à l’Union Bordeau-Blègles, connaît très bien Louis Bielle-Biarey et ne tarit pas d’éloges sur le petit nouveau : “Louis, c’est un petit génie. Cela fait maintenant deux ou trois ans quand je joue avec lui en club et ce qui m’impressionne le plus chez lui, c’est sa façon dont il est capable de s’adapter très rapidement au niveau auquel il est opposé. Il a vraiment des qualités de vitesse, de lecture de jeu qui sont assez incroyables pour son âge et il a vraiment une maturité qui lui permet d’être présents dans les grands événements.” ( source : l’Equipe)



Tous les voyants sont au vert pour voir briller le rugbyman pei.