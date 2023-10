La suspension d’Anwar El Ghazi trouve son origine dans la guerre Israël-Hamas. Cet ancien joueur lillois aurait effectivement commis l’erreur de soutenir le mouvement palestinien. Une version qui ne convainc pas bon nombre d’observateurs.

« Des propos inacceptables »

La suspension d’Anwar El Ghazi par le club de Mayence est actée. Dans un communiqué, le club allemand se justifie en parlant d’une prise de position « jugée inacceptable » sur le conflit Israël-Hamas. En effet, sur les réseaux sociaux, le Néerlandais d’origine marocaine aurait posté des commentaires « ne correspondant pas aux valeurs du club » et « supprimés depuis ». Notons qu’avant de prendre une telle décision, le club précise dans le communiqué avoir eu un entretien au préalable avec l’ailier international néerlandais.

Illustration de la « pensée unique des médias mainstreams » ?

En bas de l’article de 20Minutes concernant la suspension d’Anwar El Ghazi, un commentaire prend fait et cause pour le joueur. Le commentateur souligne avant tout que ce dernier n’a nullement mentionner le Hamas. Sévissant sous le pseudo Codec, il continue avec le constat qu’El Ghazi a plutôt pointé du doigt « l’indignation à géométrie variable et de la censure d’un certain côté ». L’internaute poursuit avec son propre avis sur le sujet, en critiquant « la pensée unique des médias mainstreams ». Une manière à lui de faire allusion au fait que la Russie et la Chine sont par exemple taxées de « dictatures », alors même que le « monde démocratique » devraient plutôt balayer devant sa porte.