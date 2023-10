Une trentaine de jeunes footballeurs péi suivent actuellement un stage de perfectionnement. Organisé par le club Entente Sportive de Plateau Cailloux, il réunit des jeunes de différents collèges de Saint-Denis et Saint-Pierre.

Le club de football de l’Entente Sportive de Plateau Cailloux organise cette semaine un stage de perfectionnement. Parmi ces collégiens, se cachent peut-être de futurs footballeurs professionnels. Une trentaine de jeunes participent à ce stage, en vue d’être recrutés par les plus grands clubs.

"J’aime le football depuis que je suis tout petit. Je consacre le lundi et mercredi aux entraînements. Je me donne à fond plus que les autres pour peut-être devenir un jour professionnel", confie un jeune footballeur.

Entre les entraînements à la chaîne et les exercices techniques, les collégiens suivent un entraînement intensif pour atteindre leurs objectifs.

"Sur ce stage nous sommes vraiment sur du perfectionnement. Ce sont des choses qui se font plus dans l’Hexagone," indique Fabien Debray, Vice-président du club ES.

Au bord du terrain, Loïc le Pape, recruteur de l’AS Monaco observe l’intelligence de jeu des joueurs réunionnais.

"Dans l’histoire du football français et européen, La Réunion a fourni de grands joueurs, certains sont encore en activité. On sait que c’est un territoire qu’il faut venir visiter et observer", explique le recruteur.

Ces rêves carrière sont bien souvent soutenus par les parents des marmailles. Eux aussi rêvent de voir leurs enfants fouler les plus belles pelouses.