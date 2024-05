La scène semble irréaliste, mais elle a bien eu lieu en Arabie Saoudite. Un des coéquipiers de Benzema s’est fait corriger à coups de ceinture par un homme dans les tribunes.

Qu’est-ce qui s’est passé réellement entre Abderrazak Hamdallah et un supporter durant la Supercoupe d’Arabie Saoudite remportée par Al-Hilal ?

Échauffourées dans les tribunes

Le jeudi 11 avril, Al-Ittihad et Al-Hilal ont disputé la grande finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite. L’équipe de Benzema s’est incliné sur un lourd score de 4 buts à 1. En plus, un de ses coéquipiers s’est fait fouetter par une des personnes dans le public. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit le joueur marocain aller vers l’individu en question après le match.

Personne ne sait ce qui s’est dit entre les deux hommes, mais d’un coup, le coéquipier de Karim s’est mis à jeter de l’eau sur le supporter. Ce dernier réplique en lui infligeant des coups de ceintures violents. Les autres joueurs d’Al-Ittihad ont volé à son secours. La personne qui frappe Abderrazak supporte-t-elle l’équipe adverse ou est-ce un fan Al-Ittihad qui n’a pas supporté la défaite ? Nul n’a cette information.

Benzema n’y arrive toujours pas

En tout cas, les deux hommes ont eu un échange tendu avant d’en venir aux mains. L’équipe de Karim Benzema est mal en point en ce moment par rapport à son adversaire. Al-Hilal affiche 30 points de plus qu’Al-Ittihad qui pointe à la quatrième place du championnat saoudien.

Lors de cette finale, l’international français était bien présent sur le terrain mais il n’a pas su faire la différence. Peu prolifique, l’attaquant se retrouve dans une position délicate et son rendement fait réagir les supporters du club. Malgré des débuts encourageants, l’ancien madrilène n’a pas pris ses marques en Arabie Saoudite.